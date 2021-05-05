Batman'daki tarihi çınar ağaçları zamana meydan okuyor

Batman'ın Sason ilçesinde Sevek doğal mesire alanında bulunan 400 ile 600 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi çınar ağaçları, zamana meydan okuyor.

Sason Sevek mesire alanının Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenmesiyle vatandaşların hizmetine giren Sevek doğa parkta 45 metreyi aşkın yüksekliği, 12 metreye varan gövde genişliği ve kovuğunda 10 kişinin sığa bileceği büyüklükte olan tarihi çınar ağaçları, zamana direnerek yaklaşık 6 asırdır ayakta kalmayı başardı. Özellikle yaz aylarında vatandaşların piknik yapmak ve yakınında bulunan çeşmeden soğuk su içmek için yoğun ilgi gösterdikleri çınar ağaçlarının gölgesi ise yorgunluklarını atmak isteyenlerin uğrak alanı haline geliyor. Çevredeki vatandaşlar, diğer nesillere de aktarılması için çınar ağaçlarını özenle koruyor.