Batman'dan 3 Türkiye şampiyonluğu

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2022-2023 Okul Sporları faaliyet programında yer alan atletizm branşlarında, Veysel Karani İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulu öğrencileri 3 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

İzmir'de 3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılan okul sporları Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 3 bin metre Gençler B yürüyüş kategorisinde Emir Elibol ve 3 bin metre yürüyüş erkekler A kategorisinde Can Akbaba Türkiye birincisi olmayı başardı. Yine Veysel Karani İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulu öğrencisi Yasin Özdemir ise, gülle atma kategorisinde tüm rakiplerini farkla yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Son yıllarda Veysel Karani İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulunun Batman'ı ulusal ve uluslararası platformda en iyi bir şekilde temsil ettiğini belirten Okul Müdürü Mehmet Siraç Dadak, bunun tesadüf olmadığını disiplinli ve düzenli çalışmaya borçlu olduklarını söyledi.

Türkiye derecelerinin ardı arkası kesilmeyecek dediklerinde kimsenin inanmadığını ifade eden Dadak, "Biz öğretmenlerimizle, idarecilerimizle ve öğrencilerimizle buna inanmıştık. Çünkü il ve bölge şampiyonlukları birçok kategoride bizim için sıradan başarılar haline gelmişti. Bizim amacımız gençlerimizle elde edilemeyen başarıları elde etmektir. Gençlerimizin önünü açarak yeni gençlerinde spora teşvik edilmesini sağlıyoruz. Bu başarıda emeği ve katkıları olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Şafi Özperk'e, TPAO ve Petrolspor Bölge Müdürlüğüne, Başantrenör Ümit Kemal Pişkin'e, Antrenör Ramazan Taymur'a, Okul Sporları Müsabakalarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Ekrem İnci'ye, öğrencilerimize refakat eden Müdür Yardımcısı Hüseyin Oğuz'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.