Batman'dan Kahramanmaraş'a eğitim köprüsü: Konteyner sınıflar Göksun ilçesine ulaştırıldı

Batman'da okullarda düzenlenen yardımlardan elde edilen gelir ile alınan konteyner sınıflar, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi.

Depremlerden etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için yardımlar devam ediyor. Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda yapılan yardımlardan elde edilen konteyner sınıflar, depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere tırlarla Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi.

Depremin yaşandığı ilk günden beri yaşanan acıların hafifletilmesi için seferber olduklarını belirten Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, “Kahramanmaraş'ın yürekleri sarsan depremi, birçok vatandaşın hayatını derinden etkilediğini söyledi. Kurtaran, “İnsanlarımızın acısı, yüreklerimizde ayrı bir yara açtı. Ancak bu zorlu süreçte, hepimiz el ele vererek, birbirimize destek olarak, dayanışma ve sevgiyle bir arada olmanın gücünü hissettik. İşte tam da bu noktada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak depremin ilk anından itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik. Deprem sonrası günler boyunca, gece gündüz demeden, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte hareket ederek, yardımların en hızlı ve en doğru şekilde ulaştırılması için çalışmalar yürüttük. Son olarak okullarımızın düzenlediği yardım gelirleri ile aldığımız konteyner sınıfları Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine ulaştırdık. Deprem bölgesindeki öğrencilerimizin ve deprem bölgesinden ilimize gelen öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve her şart altında eğitime devam etmeleri için yaptığımız çalışmalar aralıksız devam edecektir” dedi.