Batman'dan Şanlıurfa'ya giden korucular, çamur deryasına dönen ev ve iş yerlerini temizliyor

Batman'dan Şanlıurfa'ya giden güvenlik korucuları, çamurla dolan ev ve iş yerlerini temizlemek için canla başla çalışarak hayatın normale dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle bazı vatandaşların hayatını kaybettiği, onlarca vatandaşın da etkilendiği sel felaketi dere yataklarındaki ev ve bahçeleri yıkıp geçti. Karakoyun dere yatağında bulunan evler sular altında kalırken, kentte büyük yıkıma neden olan selde çok sayıda ev ve iş yeri de su altında kaldı.

Selin ardından cadde ve sokaklar çamur deryasına döndü. Batman'dan giden güvenli korucuları, suların çekilmesinin ardından çamur deryasına dönen ev ve iş yerlerini temizlemek için yoğun çaba sarf ederken, oradaki vatandaşların takdirini kazandı. Sel nedeniyle evlerin kapalı olan giderleri vidanjör yardımıyla açılıyor. Su baskınına uğrayan bir derneğin ise güvenlik korucuların su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan yağışların ardından iş yerlerinin etkilendiğini ve iş yerine dolan çamur ve suların Batman'ın Sason ilçesinden gelen güvenlik korucuları tarafından temizlendiğini belirten vatandaşlardan Mahmut Çelik, Şanlıurfalılar olarak yaşanan selden çok etkilendiklerini söyledi. Sason'dan gelen güvenlik korucuları canla başla çalışarak iş yerlerini ve evleri temizlediğini ifade eden Çelik, "Allah, onlardan razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.