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Batman'de 1 polisin şehit olduğu operasyon devam ediyor

Batman’da dün akşam çıkan çatışmada bir polisin şehit olduğu olayda kent merkezinde operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Batman'da dün akşam çıkan çatışmada bir polisin şehit olduğu olayda kent merkezinde operasyonların devam ettiği öğrenildi.


PKK terör örgütü adına para toplayan Adnan A. adındaki şahsın yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve baskın düzenledi. Baskında örgüt mensuplarıyla çatışma çıkarken Adnan A.'nın evde olmadığı belirtildi. Örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale gelirken TEM Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Birol Öztekin (49) şehit oldu. Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütü adına para toplayan Adnan A.'nın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

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