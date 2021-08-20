Batman'ı gururlandıran başarı

Batman'da Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Spor Proje Okulu öğrencilerinden Şahin Acar güreş müsabakalarında Türkiye şampiyonu, Muhammet Göktepe de badmintonda dünya 5'incisi oldu.

2020 yılında eğitim hayatına Batman'da başlayan Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Spor Proje Okulu yetiştirdiği başarılı sporcu öğrencilerle başarılarından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bu okulda yetişen öğrencilerden Şahin Acar, Ankara'da düzenlenen güreş müsabakalarında yıldızlar terfi maçında bütün rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. 1-4 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Ankara'da yapılan Badminton Uluslararası U15 Open müsabakalarında Muhammet Göktepe de dünya beşincisi oldu.

Hedef dünya olimpiyat şampiyonluğu

15 yaşındaki Türkiye şampiyonu Acar, hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi. Acar, “Mayıs ayında Antalya'da düzenlenen Avrupa seçme elemesinde Türkiye şampiyonu oldum. Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası'na gittim. 21 ülke içerisinde 10. oldum. 2 gün önce Ankara'da düzenlenen yıldızlar terfi maçında 5 kişiyi yenerek Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim dünya olimpiyat şampiyonu olmak” dedi.

1-4 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Ankara'da yapılan Badminton Uluslararası U15 Open müsabakalarında dünya beşincisi olan, öğrencilerden Muhammet Göktepe ise 2024 Paris Olimpiyatları'na katılarak şampiyon olmak istediğini belirtti. Göktepe, “1-4 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da uluslararası müsabaka vardı. Gittim ve 5 rakibimi yenerek dünya beşincisi oldum. 2024 Paris Olimpiyatları'nda inşallah şampiyon olup geleceğim” diye konuştu.

“Pandemiyi fırsata çevirdik”

Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Spor Proje Okulu müdürü Mehmet Siraç Dadak ise zorlu pandemi sürecini fırsata çevirdiklerini dile getirerek, 104 kupa ve madalya elde ettiklerini vurguladı. Dadak, “Biz inandık, çocuklarımıza inandırdık. Allah'ın izni ile bu sene pandemi olduğu halde biz fırsata çevirdik. Tamı tamına dün aldığımız başarılarla tam 104 kupa ve madalya elde etmiş olduk. Allah'ın izni ile bizim hedefimiz 2024 yılında yapılacak olan Paris Olimpiyatları'nda Batman'ı ve ülkemizi en az 3 tane sporcuyla temsil etmek. Bugün Türkiye güreş elemesinde derece alıp da Türkiye birincisi olan öğrencimize bir nebze katkı olsun diye bir bisiklet hediye etmiş olduk. Öğrencimizi tebrik ediyoruz. Buna katkı yapan, emek veren Petrol Spor Güreş altyapısına, çocuğumuzu çalıştıran İbrahim Halil Kay hocamıza teşekkür ediyoruz, ona minnet borçluyuz” ifadelerini kullandı.