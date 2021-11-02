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Batman'ın dağ köylerinde derin dereler üzerinde asma köprü yapıldı

Batman’ın Sason ilçesinde bağlı Dörtbölük ve Çakırpınar köylerinde vatandaşların geçişinin zor olduğu derin derelere asma köprü yapılarak geçişler kolaylaştırıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde bağlı Dörtbölük ve Çakırpınar köylerinde vatandaşların geçişinin zor olduğu derin derelere asma köprü yapılarak geçişler kolaylaştırıldı.


Sason ilçesine bağlı köylerde özelikle sonbahar ve kış mevsimlerinde yaşanan yağışlarla beraber köy içi ve köyler arası kullanılan bazı derelerde sel sularının yükselmesi nedeniyle vatandaşların geçişleri tehlikeli bir hal alıyordu. Yapılan asma köprülerin hayvanların ve vatandaşların geçişlerini kolaylaştırdığını belirten köylerde yaşayan vatandaşlar, kaymakam Murat Mete'ye teşekkür etti.

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