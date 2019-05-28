Batman'ın en acılı evladı

Batman'da yaşayan 83 yaşındaki Seyran Gezer, ayağındaki damar tıkanıklığını tedavi ettiremediği için kangren oldu. Annesinin sol ayağının kangren nedeniyle bilekten kesilmesi gerekmesine rağmen maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu yapamayan oğlu Abdulmecit Gezer, tedavi edilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Kent merkezi Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Seyran Gezer'in oğlu Abdulmecit Gezer, yokluk ve sefalet içerisinde bir yaşam mücadelesi verdiklerini, tek geçim kaynakları astım hastası olan babasının engelli maaşı ile ayakta kalmaya çalıştıklarını belirtti. Annesinin evde bakım maaşının da kesildiğini ifade eden Gezer, daha önceleri çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağladığını ancak geçirdiği kaza sonrası artık bir iş yapamadığını söyledi. 83 yaşındaki annesinin üniversite hastanesinde tedavi olması gerektiğini belirten ve kendisi de hem ayağında platin olan hem de beyninde damar tıkanıklığı olduğunu anlatan Abdulmecit Gezer, “Benim durumum yok. Maddi durumum çok kötü. Ben hangi kapıya gidersem kapılar kapanıyor. Yani herkesin annesi var. Annenin ne kadar önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Allah rızası için hepinizden yardım istiyorum. Annemin ayağında damar tıkanıklığı var dediler. Annem iki sefer anjiyo oldu. Hastaneye gidiş geliş masrafları için yaklaşık 6-7 bin lira para milletten, komşularımdan borç aldım. Şimdi artık kimse bana borç bile vermiyor. Annemin ayağının fotoğrafını hastanelere çekip gönderdim. Herkes diyor ki ayağı kesilecek. Benim de maddi durumum olmadığı için bir de ben de hastayım. Beynimde damarımda yumak var. Doktorlar bana, en ufak bir damla bir kan gelirse ya hastanede ya da yolda ölürsün diyorlar. Senin ameliyat olman lazım diyorlar. Ailede sadece ben çalışıyordum. Geçen sene kaza yaptım ayağımda platin var. Babam da astım hastası” dedi.

“Annemi bu halde gördüğüm zaman içim sızlıyor”

Annesinin eskiden evde bakım hizmeti aldığını kaydeden Gezer, “Şimdi onu iptal ettiler. Diyarbakır'a gidip raporunu yenile diyorlar. Öyle bir imkanım da yok. Annemin hastane hastane dolaşmasını istemiyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Gözyaşlarım durdu. Annemi bu halde gördüğüm zaman içim sızlıyor. Şimdiden önlem alınmazsa annemin ayağı komple gidecek diyorlar. Eğer önlem alınır ve bilekten kesilirse bacak kurtulur. Ama önlem alınmazsa bacak tamamen kesilir ve hatta diğer bacağına da sıçrar diyorlar. Ben sadece yetkililerden, yardımseverlerden yardım istiyorum. Annesi babası olan benim halimi bilir. Allah rızası için sizlerden de yardım istiyorum” diye konuştu.