Batman'ın ilk 'Algoloji' uzmanı göreve başladı

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan Algoloji polikliniğinde hasta kabulüne başlayan uzman doktor Havva Meltem Mutlucan, Batman'a atanmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Algoloji Uzmanı Dr. Mutlucan, "Algoloji (Ağrı Polikliniği) vücuttaki ağrıların tedavisinden sorumludur. Bu birimde tedavi edilen ağrı çeşitleri, bel ve sırt ağrılarından romatizma ağrılarına, baş ağrılarından psikosomatik ağrılara kadar geniş bir aralıkta ele alınmaktadır" dedi.