Batman'ın küçükler futsal şampiyonu belli oldu

Batman'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları faaliyet programında küçükler futsal şampiyonu Borsa İstanbul Ortaokulu oldu. Turnuvaya katılan 20 takım arasında kıyasıya süren rekabette öğrencilerin velileri de turnuvayı izledi. Şampiyon olan Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencilerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kupaları verildi.