Batmanlı çiftçilere karışık meyve fidanı dağıtıldı

Batman İl Özel İdaresince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla çiftçilere yüzde 70 hibe destekli meyve fidanı desteği sağlandı. Kozluk yolu üzerinde bulunan Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, çiftçilere meyve fidanı teslim etti. Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, göreve geldikleri günden beri fıstık çöğürü talebini çok aldıklarını söyledi. Onunla ilgili çalışmaları olduğunu ifade eden Gün, “İlimizde dikkat ettik bahçelerde kuruyan çok ağacımız var. Ve bizde buna destek olmak için Batman Valiliğimizin öncülüğünde bize kaynak ayırdılar. Bir nebzede olsa yüzde 70‘lik hibe karışık meyve fidanı dağıtmayı ön gördük. İnşallah bu alacağınız fidanlar yarın o meyveleri kestiğinizde bizleri çok mutlu edecektir. Dağıtımız meyve fidanları size, özelikle Batmanımızın meyvesine hayır ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

Törene, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Selman Nasıroğlu, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ebubekir Doğan ve çiftçiler katıldı.