Batmanlı dünya şampiyonları ödüllendirildi

Kolombiya'nın Cali şehrinde yapılan Dünya U-20 Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon olan Mazlum Demir ile üçüncü olan Hayrettin Yıldız için İbrahim Halil Kay Spor Kompleksi'nde ödül töreni düzenlendi.

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü İbrahim Halil Kay Spor Kompleksi'nde düzenlenen ödül töreninde TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir, dünya şampiyonlarını ve antrenörlerini altınla ödüllendirdi. Atletizm tarihlerinde ilk defa bir dünya şampiyonasında iki kürsüye aynı anda iki sporcu çıkarmış olduklarını belirten Demir, "Geçtiğimiz hafta Kolombiya'nın Cali kentinde yapılan müsabakalarda sporcularımızdan biri dünya şampiyonu, diğeri dünya üçüncüsü oldu. Atletizm tarihimizde ilk defa bir dünya şampiyonasında iki kürsüye aynı anda iki sporcu çıkarmış olduk. Bu beni çok mutlu etti. Sporcularımı, özellikle emeği geçen hocalarımızı çok çok tebrik ediyorum, kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bağlamda bize desteklerini esirgemeyen Atletizm Federasyonumuza şükranlarımı sunuyorum. Burada altyapıda hocalarımızın 3-4 aylık bir çalışma periyodu oldu. Çok emek verdiler ve emeklerinin karşılığını aldılar, ülkemizi gururla temsil ettiler; beklediğimiz başarıları getirdiler. Kendilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mazlum Demir: "Kazandığım başarıdan dolayı çok mutluyum"

Kolombiya'nın Cali şehrinde şampiyon Mazlum Demir, "Kazandığım başarıdan dolayı çok mutluyum. Bizlere verdikleri desteklerden dolayı antrenörüme, kulüp yöneticilerine, kulüp başkanım Mustafa Demir'e çok teşekkür ederim. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a da çok teşekkür ederim. Dünya sıralamasında kendi kişisel derecelerimde birinci olarak katılmıştım ve yarışı birinci olarak tamamladım. Orada yarıştan önce üç aylık bir kampımız vardı. Üç ay süren bu kampımızdan sonra dünya şampiyonasına katıldık. Antrenörüm Sadullah Ergün'e bu süreçte bana yardım ettiği için çok teşekkür ederim. Desteğini hiçbir zaman esirgemedi" diye konuştu.

Hayrettin Yıldız: "Kendime inanıyordum"

Kolombiya'nın Cali şehrinde Dünya U-20 Atletizm Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Hayrettin Yıldız, "Öncelikle aileme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Başta kulübüm olmak üzere, federasyon yöneticileri, kulüp başkanımız Mustafa Demir, Rıdvan Arı Bey, Ümit hocam, Sadullah hocama, herkese çok teşekkür ederim. Teşekkür edilecek çok insan var. Kendime inanıyordum. Yarışmadan önce sıralamada 6'ıncı olarak gidiyordum ama geç girdiğim kamp, yaptığım antrenmanlar bana ekstra bir özgüven getirmişti. Orada madalya almak istiyordum, Allah bana nasip etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

"Türk atletizm tarihinde bir ilk yaşadık"

Milli Takım Antrenörü Sadullah Ergün ise, "Biz, yaklaşık üç aylık bir antrenman periyoduyla Erzurum'da kamp yaptık. Kampın sonucunda çocuklarla beraber yarışmaya gittik, yarışmamız da güzel geçti. Türk atletizm tarihinde bir ilk yaşadık. Bir branşta iki podyumu birden yakaladık. Mazlum Dağ zaten yarışmaya dünya lideri olarak katılmıştı ve bu şekilde de bitirdi. Hayrettin 2004 doğumlu olmasına rağmen kendinden 1 yaş büyüklerle yarıştı. Ama yarışmanın ne kadar zor olduğunu kendisine önceden anlatmıştık, ona göre çalışmıştık. Hayrettin son 6 salise ile dünya üçüncülüğünü aldı. Mutluyuz, verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Buradan sizlerin huzurunda bize destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.