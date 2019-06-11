Batmanlı iş adamı daha fazla istihdam için Çin'de pazar arayışına çıktı

Batman'da tekstil ürünleri imalatı yapan iş adamı Veysel Tekin, ürettikleri ürünlere yeni pazar yeri bulmak için Çin'e giderek oradaki iş adamlarıyla görüşmelerde bulundu.

Batman'da tekstil fabrikasında 500'e yakın işçi çalıştıran iş adamı Veysel Tekin, fabrikasında daha fazla istihdam sağlamak için yeni pazar yerleri arayışı için Çin'e gittiğini söyledi. Batman'da işsiz sayısını en aza indirmek için özel sektörün daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirten iş adamı Veysel Tekin, "Batman'da yılarca süren çeşitli olaylardan dolayı özelikle özel sektör tarafından büyük yatırımlar yapılmadı. Batman ve civar illerinden çalışmak isteyen gençlerimiz, sürekli başta İstanbul olmak üzere diğer illere gitmek zorunda kalıyordu. Artık bölgemizde istikrar hakim oldu. Burada yatırım yapmak isteyen iş adamları, terör gibi çeşitli bahanelerin arkasına sığınmamalı. Başta Batmanlı iş adamları olmak üzere batı illerine olan göçü tersine çevirmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Benim tekstil fabrikamda şu anda 500 civarında işçi çalışmaktadır. Bu sayıyı ikiye katlamayı hedefliyorum. Tabi bunu yapabilmek için yeni pazar yerlerini ihtiyaç olmaktadır. Dolaysıyla Çin ziyaretimde iş adamlarıyla bir araya geldik. Görüşmelerimizde Çinli iş adamlarını da ülkemize davet ettik. Görüşmelerimiz olumlu geçti. İnşallah bu tür ziyaretlerimizle güzel Batman'ımızı hep beraber daha güzel yerlere taşıyacağız" dedi.