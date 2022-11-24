Batmanlı iş adamı karanfil ve gül ile öğretmenlerin gününü kutladı

Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla okulları gezen iş adamı Esat Ekremoğlu, öğretmenlere karanfil ve gül vererek günlerini kutladı.

Batman il merkezindeki bazı okullarda öğretmenler ile bir araya gelen iş adamı Esat Ekremoğlu, eğitimin, toplumların kalkınmasında en önemli faktör olduğunu dile getirdi. Ekremoğlu, “Eğitim bakımından yeterli ve güçlü olan toplumlar, kalkınma ve refah sağlamada önemli avantajlara sahiptirler. Öğrenme sürecinde de insanın en büyük yardımcısı öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik, toplumumuzdaki en saygın, en kutsal görevlerden biridir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınlara hazırlanması gibi güç ama o ölçüde anlamlı bir görevi üstlenen öğretmenlerimizin, ülkemizin geleceğinin kurulmasında oynadıkları belirleyici rol çok önemlidir. Bu derede öneme sahip bir mesleği icra eden öğretmenlerimiz karşılaştıkları zorlukların yanı sıra son yıllarda terör saldırılarına da maruz kaldıklarını görmek bizleri son derecede üzmektedir. Öğretmenlere yapılan saldırılar teröristlerin acizliğini ve ne derece alçaldığını göstermektedir. Anadolu'nun her köşesinde yeni kardelenler yetiştirmek için çaba sarf ederken uğradıkları hain saldırılar sonucunda hayatını kaybeden eğitim şehitleri öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün öğretmenlerimizin 24 kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.