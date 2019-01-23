Batmanlı terziden poşet tamiri

Batman'da bir terzi, ücretli poşet uygulamasının ardından iş yerine “Poşet tamiri yapılır” yazısı asarak, tamire başladı.

Batman'da terzi Veysi Kıllık, ücretli poşet uygulamasını kazanç kapısına çevirdi, iş yerine “Poşet tamiri yapılır” yazısı asarak, tamire başladı. Kıllık, bunun yanı sıra, bez poşet üretimine de başladı. Terzi Kıllık, poşetlerin ücretli olması nedeniyle poşet tamirine başladıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun yeni iş imkanları sağladığı için ve eski gibi elbise sektöründe tamir gelmiyor. Biz de poşet tamirine yöneldik çok şükür eve ekmek getirebiliyoruz. Poşet tamirine baya bir talep oluyor. Biz de en iyi şekilde poşet tamirini yapıyoruz. Poşet tamiri sektöründe isim yapacağız. Bizim üstümüze poşet tamiri yapabilen Batman'da başka kimse yoktur. İnşallah yeni işimiz hayırlı ve güzel olur. Poşet tamirinde isim yapmayı hedefliyoruz. Sağlam poşet ve bez poşetler dikiyoruz. Bez poşetler plastik poşetlerden 10 kat daha sağlam ve daha uzun ömürlü, dünya ve çevreye zarar vermiyor, yakılarak da imha edilebiliyor. Şu anda en yüksek üretim olarak kumaştan poşet yapmaya başladık. Kumaştan poşet tüketimi çok iyi ve vatandaşlar talebi yüksek oluyor” dedi.