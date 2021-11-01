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Batmanlı yerel sanatçılar ücretsiz konser düzenliyor

Batmanlı yerel sanatçı Veysel Akat, Mehmetşah Dicle ve Davut Dicle 3 Kasım Çarşamba günü İl Kültür Turizm Müdürlüğünde halka ücretsiz konser düzenliyor.


Batmanlı yerel sanatçılardan Veysel Akat düzenleyecekleri ücretsiz konsere tüm halkı davet ettiğini söyledi. Akat, "Batmanlı vatandaşlarımızın yerel sanatçılarını yalnız bırakmamasını istiyoruz. Güzel bir gece geçirme planlıyoruz. Pandemi sürecinden sonra uzun bir aranın ardından böyle güzel yapılan projede Batman halkımızı ücretsiz olan konserimize davet ediyoruz. Batman Valiliği ve Batman Belediyesi tarafından düzenlenen konserimiz 3 Kasım Çarşamba İl Kültür Turizm Müdürlüğü salonunda yapılacaktır. Tüm halkımızı yapılacak olan ücretsiz konsere davet ediyoruz” dedi.

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