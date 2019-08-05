Bayburtlu çocuklar Batman Üniversitesi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Bir Kardeşlik Türküsü: Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında 12-14 yaş aralığı çocuklar Bayburt'tan Batman'a gelerek Batman Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Bir Kardeşlik Türküsü: Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında Bayburt'tan Batman'a gelen misafirleri makamında ağırlayan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Batman Üniversitesi'ni ziyaretleri anısına misafirlere Batman Üniversitesi plaketi ve ay yıldız rozet takdim etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Durmuş, Bayburt'tan çocukların Batman'a ve üniversitelerine yaptığı ziyaretin çok faydalı ve güzel olduğunu söyledi. Rektör Durmuş, "Ön yargılar ancak tanışarak, kültürleri yakından tanıyarak ortadan kaldırılabilir. Bu tür projeler kardeşliğimizi pekiştirmesi açısından önemlidir. Bu sebeple projede emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra Rektör Durmuş, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklar daha sonra Batı Raman Kampüsünü gezdikten sonra üniversiteden ayrıldı.