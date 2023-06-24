Beşiri'de 3x3 basketbol turnuvası yapıldı

3x3 Streetball Sokak basketbolu turnuvası Beşiri Spor salonunda 13 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada büyük yetişkinler kategorisinde Basketbol Sevdalıları birinci olurken, Beşiri Polis Gücü ikinci ve Batman Spor takımı ise üçüncü olmayı başardı. Büyük kızlar kategorisinde ise Anadolu Lisesi takımları birinci olmayı başardı. Beşiri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Altun, katılım sağlayan ve dereceye giren bütün takımları tebrik ederek, bu tür organizasyonların farklı branşlarda da devam edeceğini söyledi.