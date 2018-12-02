Beşirili çiftçilere Antep fıstığı fidan dağıtımı yapıldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde çiftçilere 35 bin adet tüplü Antep fıstığı çöğürü dağıtımı yapıldı.

Beşiri'nin merkez ve köylerindeki kapama meyve bahçesi sayısını artırmak, çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek, meyveciliğin gelişmesini sağlamak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla “Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında çiftçilere yaklaşık 35 bin adet tüplü Antep fıstığı çöğürü dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı Çiftçi Eğitim Merkezinde yapılan fidan dağıtım törenine, İlçe Müdürü Hasan Uras, Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Atakan Kızılkan, görevli teknik personeller ve çiftçiler katıldı.

Beşiri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Uras, "İl Özel İdaresi destekli ‘Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 35 bin adet Antep fıstığı çöğürü dağıtımını yaptık. En fazla fidan dikiminin Beşiri ilçemize yapıldığını ve Beşiri ilçemiz son yıllarda fıstık konusunda gittikçe gelişim gösteren bir ilçemizdir. Bu ilçemizdeki çiftçilerin yoğun talebi olmaktadır. Son yıllarda İlçemizde fıstık alanında ciddi bir gelişme var. Bizde bu çiftçilerimizin yönelimini İl Özel İdaresi ve diğer yöresel fonlarla desteklemekteyiz" dedi.