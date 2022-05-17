Birinci sınıfa giden minik öğrenciler karbondioksiti oksijene dönüştüren mekanizma ürettiler

Batman'da birinci sınıfa giden çocuklar karbondioksiti oksijene dönüştüren bir mekanizma ürettiler. Minik öğrenciler ürettikleri bu mekanizma ile Türkiye geneli düzenlenen insanlık yararına yarışmasına katılıp birinci oldular. Öğrencilerini yarışmaya hazırlayıp birincilik elde eden sınıf öğretmeni Yılmaz Aydın, yaşadıkları şehirdeki karbondioksit oranın fazla olduğundan ve buna bir çözüm getirmekten kaynaklı böyle bir proje tasarladıklarını aktardı. Aydın, “Çocuklarımıza karbondioksiti içine çeken ve daha sonra çevreye temiz oksijen verebilen bir mekanizma üretmeye karar verdik. Bu noktada çocuklarımız evler yaptılar, hastaneler yaptılar ve en büyük mesajımız da şu, hastane sırasında sıra bekleyen akciğer sorunu çeken astım hastaları yerine parklarda oyun oynayan kaydırak sırası bekleyen yeni bir nesil oluşturma derdindeydik. Ve bu projemizle turnuvaya katıldık. Turnuvada birincilik elde ettik. Öncelikle emek veren bütün öğrencilerimi, Habib hocamı ve bize bu konuda sınırsız destek sunan değerli velilerime ve Kahev Akademiye canı gönülden teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu başarı hepimizindi inşallah gelecek yıllara da yine aynı ekiple daha güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Projeye Türkiye genelinde 10 okul katıldı. Biz de 10 okul içerisinde birinci olarak ipi göğüsledik diyebiliriz” dedi.

Projeyi öğretmenin yönlendirmesi ile birlikte tasarlayan birinci sınıf öğrencisi Merve Başer, insanların dışarıya çıkıp rahatça nefes almalarını sağlamak için böyle bir projeyi ürettiğini belirtti. Başer, “Birinci sınıfa gidiyorum. Dünyayı temizlemek için bir proje ürettik. O proje kirli havayı alıyor ve temiz hava veriyor. Yarışmaya katıldık ve birinci olduk. Yılmaz öğretmenimle çalıştık” şeklinde konuştu.

Arkadaşı ile birlikte projeyi tasarlayan birinci sınıf öğrencisi Nehir Alınak ise yılmaz öğretmenleri ile birlikte çalıştıklarını ve projeyi 3 -4 haftada tamamladıklarını söyledi. Alınak, “Bir proje yaptık kirli havayı temiz havaya dönüştürdük. İnsanlar evde kalmasın ya da dışarıya maskeli çıkmasın rahatça dışarıya çıksınlar, temiz hava alsınlar diye kirli havayı temiz havaya dönüştürdük” diye konuştu.