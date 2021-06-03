BÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri Antalya Uluslararası Diplomasi Forumuna gidiyor

Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerinden Mısra Küçükkaya ve Dilan Tuncer, 18-20 Haziran 2021 tarihinde Antalya'da gerçekleşecek Uluslararası Diplomasi Forumuna katılım hakkı kazandı. 'Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Başlıklar' başlığı altında gerçekleşecek ve dünyanın birçok bölgesinden misafir ve öğrencilerin ağırlanacağı söz konusu konferansta Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri de yer alacak.