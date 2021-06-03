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BÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri Antalya Uluslararası Diplomasi Forumuna gidiyor

Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri Antalya Uluslararası Diplomasi Forumuna gidiyor.


Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerinden Mısra Küçükkaya ve Dilan Tuncer, 18-20 Haziran 2021 tarihinde Antalya'da gerçekleşecek Uluslararası Diplomasi Forumuna katılım hakkı kazandı. 'Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Başlıklar' başlığı altında gerçekleşecek ve dünyanın birçok bölgesinden misafir ve öğrencilerin ağırlanacağı söz konusu konferansta Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri de yer alacak.

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