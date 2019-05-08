BÜ'de patent tescili eğitimi düzenlendi

Merkez kampüs konferans salonunda düzenlenen eğitime, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hasan Gül, Ticaret İl Müdürü Şeyhmus Kalkan, Batman Üniversitesi doktora, yüksek lisans öğrencileri ve akademik personeli katıldı. Burada bir konuşma yapan Rektör Durmuş, bilim, sanayi ve Batman için ne yaptıklarını düşünmeleri gerektiğini söyledi. Rektör Durmuş, “Bu eğitimle fikri ve sınai mülkiyet hakları, marka, patent, tasarım kavramları, patent tescili gibi önemli konularda eğitim verilecek. Ülkemiz maalesef patent noktasında pek istediğimiz seviyede değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği ülkemizin dünyada ilk 10 büyük ekonomi arasına girmesi için hepimize çok iş düşüyor. Bunun farkındayız ve o azimle çalışmaktayız. Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması için büyük bir gayret sarf etmemiz gerekiyor ve bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından eğitim verildi.