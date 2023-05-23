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Camide hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı

Batman’da ayakkabı hırsızlığı için camiye giden şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Batman'da ayakkabı hırsızlığı için camiye giden şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Batman kent merkezi Şafak Mahallesi Oğuzhan İpek Camisi'nde meydana geldi. Ayakkabı hırsızlığı için camiye gelen kimliği belirlenemeyen şüphelinin önce etrafı kontrol ettiği görülüyor. Sonra cebindeki poşeti çıkaran hırsızlık zanlısı raflarda bulunan iki adet ayakkabıyı poşete koyup olay yerinden uzaklaşıyor. O anlar caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Cami yönetimi görüntüleri polise verdi.


Polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

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