Çanakkale ve Yeni Zelanda şehitleri için lokma dağıtıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde ve Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar için lokma dağıttı.

Batman Turgut Özal Bulvarı üzerinde tüm İslam şehitleri için lokma döken ve vatandaşlara ikram eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi Başkanı Ömer Dündar Pekacar, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle, mukaddesat uğruna can vermiş bütün şehitler ve Yeni Zelanda'da Haçlı terörizmiyle katledilenler için lokma dağıttıklarını söyledi. Çanakkale'yi geçilmez kılanın Türklük, Kürtlük, Lazlık, Azerilik veya Araplık olmadığını belirten Başkan Pekacar, "1071 Malazgirt zaferiyle yurt edindiğimiz ve İslamla şereflendirdiğimiz Anadolu topraklarının ilelebet İslam beldesi olarak kalacağını, 104 yıl önce Çanakkale'de 253 bin yiğidimizi şehit vererek bütün dünyaya göstermiş olduk. O gün Çanakkale'yi geçilmez kılarak, Haçlı istilasını önleyen güç, Türklük, Kürtlük, Lazlık, Azerilik veya Araplık değildi. Çanakkale'yi geçilmez kılan, farklı dillere, ırklara ama aynı inanca sahip insanların, ümmet şuuruyla bir olmasıydı. Ümmet olabildiğimiz zaman, neler yapabileceğimizi bütün dünyaya, Çanakkale'de görmüş oldu. Eğer yeniden Çanakkale ruhuyla ümmet olmayı başarabilsek, ne Kudüs işgal edilirdi, ne Yeni Zelanda'da camide namaz kılan masum insanlar Haçlı terörizmiyle katledilir, ne de İslam ülkeleri savaş ve zulüm ile inlerdi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak, Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümü ve şehitler günü münasebetiyle, mukaddesat uğruna can vermiş bütün şehitlerimiz ve Yeni Zelanda'da Haçlı terörizmiyle katledilen kardeşlerimiz için lokma dağıtıyoruz. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun, onların bize miras olarak bıraktığı ülküye sahip çıkabilmeyi, Allah hepimize nasip eylesin. Yeni Zelanda'daki haçlı terörizminin, Çanakkale ruhunun dirilişine, ümmetin uyanışına, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni eder, bir kez daha şehitlerimize daha Allah'tan rahmet dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara lokma dağıtıldı.