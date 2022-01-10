Cemaat namazda, hırsız iş başında

Batman'da, camiye namaz kılmak için giden vatandaş, ayakkabısından oldu. Hırsız, gözüne kestirdiği ayakkabıyı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, Batman Petrolkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar namaz kılmak için caminin yolunu tuttu. Cemaat namaza dururken hırsız, daha önce gözüne kestirdiği bir çift ayakkabıyı ayakkabılıktan alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.