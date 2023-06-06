Çevre Haftası'nda minik çocuklardan ‘farkındalık eylemi'

Batman'da Çevre Haftası çerçevesinde minik çocuklar tarafından ‘tek dünya tek şans' ismiyle farkındalık eylemi yapıldı.

Batman'da Çevre Haftası çerçevesinde ilkokul çocukları tarafından farkındalık eylemi yapıldı. Küçük çocuklar tarafında yapılan eylem bir AVM'nin alt katında başladı. ‘Tek dünya tek şans' pankartı açan çocuklar AVM'nin içinde 'Küresel ısınma sabrımızı taşırma', 'Tek dünya tek şans', 'İklim için ses ver' sloganları atarak bütün katları dolaştı. Farkındalık eyleminin organizasyonunu yapan Tema Vakfı gönüllüsü Mehmet Tahir Altuğ, “İlkokul öğrencileri ve Tema Vakfı işbirliğiyle, dünya çevre günü dolayısıyla iklim krizine dikkat çekmek için farkındalık eylemi yaptık çocuklarımızla birlikte. Amacımız daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak gelecek kuşaklara. Bunu da en iyi çocuklarla yapabiliriz dedik ve bu konuda da çocuklarımızla birlikte bu farkındalık eylemini gerçekleştirdik” dedi.