CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Kavgadan uzak duracağız”

BATMAN (İHA) – Seçim çalışmaları kapsamında Batman'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hizmetse hizmet yarışına evet. Ama niye kavga, neden kavga? Kavgadan uzak duracağız. Bu ülkede herkesin mutlu olabileceği bir tabloyu yeniden inşa etmek zorundayız. İnşallah yerel seçimler olacak, yerel seçimlerde tarih yazacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde tarifeli uçakla Batman'a geldi. Batman Havalimanı'nda CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar, CHP Batman Belediye Başkan Adayı Enver Erdem, CHP Sason Belediye Başkan Adayı Cuma Uçar, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. CHP Sason Belediye Başkan adayı Cuma Uçar'ın seçim çalışması kapsamında Batman'a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Sason Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi. Sason'a ilk kez gelen Kılıçdaroğlu, fakirin, fukaranın dostu olduğunu, onların yanında olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Ben zulme karşıyım, mazlumdan yanayım. Kim olursa olsun, bu ülkede yaşıyorsa benim başımın üstünde yeri vardır. Herkesi kucaklarım, hiç kimseyi ötekileştirmem. Bu ülkede aynı havayı teneffüs ediyorsak, aynı suyu içiyorsak, aynı memlekette yaşıyorsak hiç kimsenin ötekileştirme hakkı yoktur. 82 milyon vatandaşı başımın üstünde taşıyorum. Ben vatandaşlarımı bölmem, vatandaşlarımı ayırmam, ben de sizler gibiyim. Sizler nasıl yetiştiyseniz ben de öyle yetiştim. Ben sizden birisiyim, halktan birisiyim, sizler gibi yaşıyorum. Benim saraylarda yaşamak gibi bir alışkanlığım yoktur. Saraylar benim yerim değildir. Benim yerim evimdir, yurdumdur, çoluk çoğumun yanıdır, vatandaşımın yanıdır. Vatandaşımla beraber oturmak isterim, onlarla beraber yaşamak isterim” dedi.

“Meydanı da biz yapacağız, camiyi de biz yapacağız; Kılıçdaroğlu sözü"

Herkesin işinin, aşının olması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Herkesin işinin aşının olması lazım, bunun mücadelesinin verilmesi lazım. Ben Sason'a ilk kez geliyorum. Sasonlu kardeşlerimle beraber olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Sizlerden onur ve gurur duyuyorum. Sason Belediye Başkanı dedi ki, bir meydan yapmak istiyorum, daha büyük bir cami yapmak istiyorum. Benim size sözüm, ama Kılıçdaroğlu sözü, siyasetçilerin sözü değil, Kılıçdaroğlu sözü, Belediye Başkanını, Cuma Başkanı seçeceksiniz meydanı da biz yapacağız, camiyi de biz yapacağız. Ele güne muhtaç etmeyeceğiz. İşsizlik en temel problemlerimizden birisi. Genç nüfusta işsizlik çok daha yüksek. Batman için ne diyorlar biliyor musunuz; işsizliğin başkenti Batman diyorlar. Binlerce gencimiz işsiz, binlerce gencimiz iş arıyor. Ne olacak bu insanların hali düşünen var mı Allah aşkına, işsizlerin hali ne olacak diye düşünen var mı?”

“Niye kavga, neden kavga?”

Kavgaya, gerginliğe gerek olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İşsizlik var dedik, yoksulluk var dedik, Türkiye cennet gibi bir ülkedir dedik, cennet gibi bu ülkede hep beraber huzur içinde yaşayabiliriz dedik. Kavgaya gerek yok, gerginliğe gerek yok, hizmetse hizmet yarışına evet. Ama niye kavga, neden kavga? Kavgadan uzak duracağız. Bu ülkede herkesin mutlu olabileceği bir tabloyu yeniden inşa etmek zorundayız. İnşallah yerel seçimler olacak, yerel seçimlerde tarih yazacağız, yeni bir başlangıç yapacağız. İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı, Mersin'i, Bursa'yı, Adana, Aydın, Uşak bütün bunları Allah'ın izni ile alacağız. Yeni bir sayfayı açacağız.”