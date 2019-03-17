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Çiftçilere mazrone fidanı dağıtıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde aşılaması yapılmış 4 bin adet mazrone cinsi fidan çiftçilere dağıtıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde aşılaması yapılmış 4 bin adet mazrone cinsi fidan çiftçilere dağıtıldı.


Gercüş ilçesinde çiftçilere destek amacı ile ilçede 4 bin adet mazrone fidanı dağıtıldı. Eğitim çiftliğinde fidan dağıtımı nedeni ile düzenlenen törene, Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan ile Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner ve çiftçiler katıldı.


Törende konuşan Kaymakam Şekerci, bu tür faaliyetlerin ve çiftçilere yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi. Eğitim çiftliğinde kursiyerlerle bir araya gelen Kaymakam Şekerci, genç çiftçileri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi.

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