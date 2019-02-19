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Çığ düşen yolda kar yüksekliği 13 metreyi buldu

Batman’ın Sason ilçesinde Mereto Dağı eteklerinde bulunan Ekinlik köy yoluna düşen çığ nedeniyle kar yüksekliği 13 metreyi aştı.

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı eteklerinde bulunan Ekinlik köy yoluna düşen çığ nedeniyle kar yüksekliği 13 metreyi aştı.


Yılın en az 6 ayında karın eksik olmadığı Mereto Dağı eteklerindeki köylerde etkili olan kar yağışı sonrası bazı köy yollarında oluşan çığ, karla mücadele çalışmalarını zorlaştırıyor. Dağlık arazisiyle öne çıkan ilçenin yüksek kesimlerinde yer yer bir buçuk metreye ulaşan kar kalınlığı, bazı bölgelerde çığa neden oluyor. İl Özel İdaresi ekipleri, çığ nedeniyle kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Özelikle Mereto Dağı eteklerinde bulunan köy yollarına, son bir ayda 6 kez çığ düştüğü, yoğun çabalar sonucunda açılan Ekinlik köy yolunda ise kar yüksekliğinin 13 metreyi bulduğu belirtildi.

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