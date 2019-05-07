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Çitlerde mahsur kalan inek iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir inek, çitlerden atlamak isterken mahsur kaldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir inek, çitlerden atlamak isterken mahsur kaldı. İnek, şantiye çalışanların yaptığı operasyonla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gercüş ilçesinde bir inek tel örgülerin üzerinden atlarken mahsur kaldı. Tüm girişimlere rağmen ineği kurtaramayan köylülerin yardımına iş makinesi geldi. Şantiye alanında bulunan iş makinesi tel çitlerin üzerinde mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti. Büyükbaş hayvanın sahibi ineğini kurtaran şantiye işçilerine teşekkür etti.

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