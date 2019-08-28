Çocuğuyla birlikte kahveyi bastı

Batman'da bir kadın eşi kumar oynadığı gerekçesiyle çocuğuyla beraber oyun salonunu bastı. Eşinden ve oyun salonu işletmecilerinden şikayetçi olan kadın ve eşi polis tarafından karakola götürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez Sanat Sokağında yaşandı. İsmi öğrenilemeyen kadın eşinin kumar yüzünden eve geç geldiği ve bu yüzden de borçlandıklarını söyleyerek gece saatlerinde eşinin bulunduğu oyun salonunu bastı. Kısa süreli kargaşanın ardından olay yerine polis çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kargaşaya müdahale ederek, kadını ve eşini karakola götürdü.