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Çocuklar dışarı çıkma serbestliğinin hafta sonlarında verilmesini istiyor

Korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçilmesi için ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hafta içi EBA’dan dersleri olduğu için dışarı çıkma serbestliğinin hafta sonlarında verilmesini talep etti.

Korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçilmesi için ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hafta içi EBA'dan dersleri olduğu için dışarı çıkma serbestliğinin hafta sonlarında verilmesini talep etti.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. 14 yaş altı çocuklar için bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. 4 saatlik dışarı çıkma serbestliğinde EBA'dan verilen eğitimden yararlanmak isteyen çocuklar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dışarı çıkma serbestliğinin hafta sonlarında verilmesini talep etti.

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