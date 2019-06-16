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Çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı

Batman’ın Gercüş ilçesinde aşırı sıcaklarda çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden kentin ortasındaki süs havuzuna girip serinlemeye çalıştı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde aşırı sıcaklarda çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden kentin ortasındaki süs havuzuna girip serinlemeye çalıştı.


Gercüş'te yaz aylarında artan sıcaklıklara dayanamayan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarı'nda bulunan süs havuzuna girdi. Çocuklar, havaların sıcak olmasından dolayı süs havuzlarına girdiklerini söylediler. Çocuklar, kentte havuz olmadığını ve serinlemek için başka bir çarelerinin olmadığını belirterek, yetkililerden ilçeye havuz yapılmasını istediler.

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