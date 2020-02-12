Çocuklardan Başkan Gür'e ziyaret

Batman'da yaşları 7 ila 12 arasında değişen bir grup çocuk, AK Parti İl Başkanı A. Akif Gür'ü makamında ziyaret etti.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, çocukları kapıda tek tek karşılayarak onlarla kucaklaştı. Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenip onlarla sohbet eden Başkan Gür, minik konuklarını kırmayarak onları makam koltuğuna oturttu. Çocukların ülkenin her şeyi olduğunu kaydeden Başkan Gür, "Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız. Minik ziyaretçilerimizin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize olan sevgisi görülmeye değerdi. Sağ olsunlar harçlıklarından biriktirdikleriyle resmimizi çerçeveletmişler. Onlar bizim umudumuz ve geleceğimiz. Gözlerindeki ışıltı ve yüreklerindeki samimiyet bize güç veriyor" dedi.

Çocuklarla bir süre görüşen Gür, eğitim durumları hakkında bilgi aldı.