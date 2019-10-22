Batman'da 4 ay önce bir yakınını uyuşturucu yüzünden kaybeden Siraç Demir, mahalledeki çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor kulübü kurdu.

Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan çocukların kötü alışkanlıklara bulaşmaması için Çamlıtepespor Kulübü kuruldu. Mahallede bulunan parkın içindeki spor tesislerinden faydalanan çocuklar, okul dışındaki boş zamanlarında spor faaliyetleri yapıyor. İstanbul'da ikamet eden Batmanlı Siraç Demir, geçen Kurban Bayramı'nda bir yakınını uyuşturucu yüzünden kaybetti. Amacının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu belirten Demir şu anda Çamlıtepespor Kulübü bünyesinde 150 kişinin bulunduğunu ve işi gönüllü olarak yaptıklarını söyledi.

"Gönüllü olarak bu işi yürütüyoruz"

Hedeflerinin öncelikli olarak çocuklar olduğunu ifade eden Demir, "2019'un Eylül ayında Çamlıtepespor Kulübü'nü kurduk. Öncelikli hedefimiz çocukları sokaklardan almak. Sokaktan aldıktan sonra eğitimlerine de yardımcı olup futbolla beraber sporla pekiştirip bu çocukları topluma iyi bireyler kazandırma çabası içerisine girdik. Kurban Bayramı sabahında bir acıyla karşılaştık. 7 yıldır bağımlı olan amcamın oğlu sabah erken saatlerinde kendi hayatına son verdiğini öğrendikten sonra bu acıyı kendi yüreğimizde hissederek, bu çocukların artık uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan, kötü ortamlardan uzaklaşmaları için kendime bir sorumluluk yükledim. Bunun için de Çamlıtepespor Kulübü'nü kurdum. Şu anda Çamlıtepespor Kulübü bünyesine katılmak isteyen 150 tane gencimiz ve çocuğumuz var. Yaklaşık 20 yıldır İstanbul'da esnaf olarak işlerimi yürütürken Batman'a gelip Kurban Bayramı'nda bu acıyı yaşadıktan sonra gönüllü arkadaşlarımla birlikte özellikle bu işin öğretmeni olan arkadaşımızla birlikte gönüllü olarak bu işi yürütüyoruz. Çamlıtepespor Kulübü'nün en önemli hedefi çocukları zararlı ortamlardan, kötü ortamlardan ve kötü alışkanlıklardan kurtarmaktır. Batman'da böyle bir spor kulübünün olması bence büyük bir sorumluluk ve büyük bir şans. Eğer siz de bu çorbada tuzunuzun olmasını istiyorsanız bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır” dedi.

"Bütün çocuklara sahip çıkalım"

Uyuşturucu yüzünden çocuğunu kaybeden anne Zübeyde Demir ise herkesin spor kulübüne destek vermesi gerektiğini söyledi. Demir, "Acılı bir anne olarak herkesin bu spor kulübüne destek vermesini istiyorum. Bayram günü oğlumu kaybettim. Başka anneler evlatlarını kaybetmesin. Çamlıtepespor Kulübü'nü destekliyoruz. Bütün anne ve babaların duyarlı olmalarını istiyoruz. Çocuklarını sokaklardan toplasınlar. Acılı bir anne olarak bunu istiyorum herkesten. Çocuklarınıza sahip çıkın. Sadece kendi çocuklarımıza değil bütün çocuklara sahip çıkalım. Kötü ortamlardan, kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlardan çocukları uzaklaştıralım. Benim evladım 22 yaşındaydı. Bayram günü onunla sarsıldık. Neye uğradığımızı şaşırdık. Biz evladımızı kurtaramadık. 7 senelik mücadelemiz boşa gitti. Biz yaşadık başka aileler yaşamasın. Bütün ailelerden rica ediyorum biraz duyarlı olalım" diye konuştu.

"Amacımız sadece çocukları sokaklardan almak"

Gönüllü olarak spor kulübünde eğitmenlik yapan öğretmen Fetullah Ete de amaçlarının çocukları sokaklardan uzak tutmak olduğunu söyledi. Ete, "Çamlıtepespor projesi bize anlatıldığı zaman,başkanın böyle bir teklifle geldiği zaman biz kendisine destekte bulunmak için büyük bir özveriyle dahil olduk. Projesi çok hoşumuza gitti. Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. Biz de bu bölgenin insanı olduğumuz için ve zamanında bunların eksikliğini fazlasıyla yaşadığımız için bu çocuklara destek olmak adına elimizden geldiği kadar destek vermeye karar verdik. Çocukları sokaklardan almak, internet kafelerden almak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları sporla topluma faydalı bireyler yapmak için elimizden gelen fedakarlıkları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"Hem güzel bir sahaya güzel bir eğitime katılıyoruz"

Oynadıkları futbol sayesinde sokaklardan uzak durduklarını belirten öğrenci İlyas Mert Özgür ise, "Biz Çamlıtepespor Kulübü sayesinde hem güzel bir sahaya güzel bir eğitime katılıyoruz hem de kendi yeteneğimizi gösteriyoruz. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Uyuşturucu gibi pisliklerden ya da internet ortamından bizi uzaklaştırırken aynı zamanda sağlıklı bir şekilde spor yapmamızı sağlıyorlar. Tekrar onlara teşekkür ediyorum” dedi.