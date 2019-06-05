Batman'ın Kozluk ilçesinde çocukların attığı maytap, buğday tarlasının yanmasına neden oldu.

Kozluk ilçesine bağlı Uzunyazı köyü Oğurlu mezrasında çocukların attığı maytap yangına neden oldu. Otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarında etkisiyle buğday tarlasına sıçradı. Köylülerin ilk müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, itfaiyenin de olay yerine çağrılmasıyla söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.