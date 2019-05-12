Batman'da 7 çocuk annesi Samire Özdemir, çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor. Eşinin gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan acılı anne, tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor.

Batman Petrolkent Mahallesi'nde yaşayan Samire Özdemir, çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor. 7 çocuğunu okutabilmek için gündelikçi olarak evlere temizliğe giden Özdemir, çocukları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Çocuklarının geleceğini kurtarmak isteyen Özdemir'in eşi İlhan Özdemir de geçirdiği rahatsızlık sonucu gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Tek odalı evde yaşam savaşı veren Özdemir ailesi yardım bekliyor.

Yaşadığı zorluklarla ilgili konuşan Samire Özdemir, "Benim 7 tane çocuğum var. Bir odamız var, 9 kişi bu odada yatıyoruz. Benden başka çalışan kimse yok. Evlere gündelik temizliğe gidiyorum. Kışın tavan çok kötü damlatıyor. Çocuklarımın üzerine naylon atıyorum. 4 tane çocuğum okuyor. 3 tanesi lise birinci sınıfa kadar okudular ama sonra okutamadım maddi durumdan dolayı. Hiç olmazsa bu çocuklarımın okumalarını istiyorum, devam etmelerini istiyorum. Benim de gücüm yok artık. Temizliğe gidiyorum kalmamış. 7 çocuğa ben bakıyorum, evin bütün ihtiyacı, bütün yükü benim sırtımda. Bir de ayriyeten eşime de destek veriyorum. Eşim de hasta. Hastalığının adı Behçet hastalığıdır. Diyarbakır'da tedavi görüyor. Sağ gözü görmüyor, sol gözüne de atmış. Sol gözü için hastaneye gittik, doktor 7 bin lira para lazım dedi. Yüzde 80 kurtarırız diyorlar. Onun için de 7 bin lira para lazım. Bunun için de durumumuz hiç yok. Hiç olmazsa sol gözünü kurtarabilseydik yani tek derdim budur. Çocuklarım okusunlar istiyorum. Çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum” dedi.

7 çocuğuna ve eşine bakan Samire Özdemir, hayırseverlerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.