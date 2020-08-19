Çocuklarını hırsızlığa sürüklüyorlar

Batman'da bir cep telefonu dükkanına giren kimliği belirsiz bir şebeke, çocuklarını hırsızlığa sürüklerken güvenlik kameralarına takıldı.

Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayı kent merkezinde bulunan bir cep telefonu dükkanında yaşandı. İki yetişkin ve üç çocuk müşteri kılığında iş yerine girdi. Yetişkinler iş yeri sahibi ile konuşurken yaşı küçük çocuklar da tezgahta bulunan bir cep telefonunu alıp cebine koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yetişkin olan iki kişi iş yeri sahibiyle konuşup bir batarya satın aldı. O sırada sakin bir şekilde tezgahın önüne giden iki çocuk da tezgahta bulunan bir cep telefonunu alıp cebine koydu, çocuk daha sonra iş yerinden çıkıp uzaklaştı. O anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.