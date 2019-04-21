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Çöken yol onarıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle çöken ve ulaşıma kapanan Alıçlı-Yenidoğan grup köy yolu, onarılarak tekrar ulaşıma açıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle çöken ve ulaşıma kapanan Alıçlı-Yenidoğan grup köy yolu, onarılarak tekrar ulaşıma açıldı.


Kozluk ilçesinde yoğun yağılar nedeni ile yaklaşık 3 gün önce Alıçlı-Yenidoğan grup köy yolunda çökme yaşanmıştı. Yağmur suyunun yıkıma neden olduğu grup köy yolu, Köylere Hizmet Götürme ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla onarıldı. Menfez oluşturulan grup köy yolu, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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