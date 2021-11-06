Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da gençlerle buluşması sonrası temaslarını tamamlayarak kentten ayrılmak için gittiği havaalanı önünde kendisini Türk bayrağıyla bekleyen çocuklara oyuncak dağıtarak kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Batman'a geldi. Açılış törenini gerçekleştirdikten sonra Diyarbakır Caddesi'nde halkı selamladıktan sonra temasları çerçevesinde gençlerle buluşma için Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'ne geçti. Kütüphanede gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra havaalanına doğru yola çıktı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Batman'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanı girişinde kendisini uğurlamak için Türk bayrakları ile bekleyen çocuklara oyuncak dağıttıktan sonra Batman'dan ayrıldı.