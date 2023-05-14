Çuvallar seçim kuruluna gelmeye başladı

Batman'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde sandıkların kapanmasıyla birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

Batman'da okullarda sayılan oy pusulaları görevliler tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında Batman Adliyesi içerisinde bulunan İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

Kent genelinde sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına giden seçmenler, saat 17.00'ye kadar vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. İl genelinde 399 bin 800 seçmen bin 302 sandıkta oy kullandı. Oy verme işleminin sona ermesi ile birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, Batman Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu'na getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.