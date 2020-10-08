İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağdan topladıkları menengiçle geçimlerini sağlıyorlar

Batman’ın Sason ilçesinde dağlarda yetişen menengici toplayarak ilçe merkezinde kilosunu 15 liradan satışa sunan vatandaşlar geçimlerine katkı sağlıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde dağlarda yetişen menengici toplayarak ilçe merkezinde kilosunu 15 liradan satışa sunan vatandaşlar geçimlerine katkı sağlıyor.


Dağlarda sonbaharda bıtım ağaçlarında doğal olarak yetişen menengici toplayan vatandaşlar, ilçe merkezine getirerek kilosunu 15 liradan satışa sunuyor. İlçeye bağlı Dereköy ve Geçitli köylerindeki dağlardan topladığı menengici aktarlara kilosunu 15 liradan satan vatandaşlardan Niyazi Soner, menengicin oldukça şifalı bir bitki olduğunu söyledi. Doğal ortamda yetişen menengicin sonbaharda birçok ailenin geçim kaynağı olduğunu kaydeden Soner, "Sason'da dağlık alanlarda yetişen menengiç ağacından farklı yönlerde faydalanıyoruz. En fazla tüketim alanı da kahve olarak kullanılmasıdır. Menengiç kahvesi sağlık açısından oldukça faydalı bir kahvedir. Sabun sanayinde de sabun üretimi için kullanıyoruz. Menengici tuzlayıp kurutarak kışlık çerez olarak da tüketiyoruz. Topladığımız menengici kilosunu 15 liradan aktarlara satıp aile geçimine katkıda bulunuyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.