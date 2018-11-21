DBP'li belediyenin işten çıkardığı işçiler yürüyüş yaptı

31 Mart 2014 yerel seçimleri sonrası Batman'ın Beşiri Belediyesi'nde seçimleri kazanan Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) işten çıkardığı işçiler, hukuk mücadelesini kazanmalarına rağmen ne eski DBP yönetiminin ne de İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyumun işe iadelerini yapmadığını söyleyerek Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirdi.

Batman'ın Beşiri ilçesinden sesleri duyulana kadar Ankara'ya yürüyeceklerini söyleyen 12 işçi ve yakınları mahkeme kararına rağmen kayyum olarak atanan Beşiri Kaymakamı'nın da işe başlamalarını yapmadıklarını savunarak yürüyüş yapmaya başladı. Polis eskortu ile 885 rakımlı Kıra Dağını geçerek Batman'a doğru yol alan yaklaşık 17 kişilik grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslerini duyurmak istediklerini söyledi. İşten çıkarılan işçiler adına konuşan Feyzullah Çiftçi, “Cumhurbaşkanımız; hakkınız olan bir şeyi eğilmeden, büzülmeden, dik durarak almaya çalışın demişti. 2014 yerel seçimleri öncesi bizler belediyede çalışıyorduk. HDP'nin kazanmasıyla beni ve bütün işçi arkadaşlarımı işten çıkardı. Bizlerde mahkeme sürecini başlattık. Mahkememiz sonuçlandı ve kararı dönemin Belediye Başkanı Mustafa Öztürk'e verdik. Öztürk, bu mahkeme kararı benim için bağlayıcı değildir ve ben bu mahkemeyi tanımıyorum dedi. Kayyum atanınca bize bir umut doğdu ve kayyum bize sahip çıkar dedik. Gelen kayyum da bugün yarın diyerek hepimizi saf dışı etti ve bize işimizi vermediler. Ben ve bütün arkadaşlarım aile besleyen, kirada olan, çocuk okutuyoruz. 4 yıldan bu yana işsiziz. Çocuklarımıza okul harçlığı verecek maddi durumumuz yok. Ne işimizi aldık, ne alacaklarımızı aldık. Bunun çaresi olarak bizde Ankara'ya yaya bir şekilde arkadaşlarımızla yürüme kararı aldık. Sesimizi Ankara'ya duyurana kadar yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımız bu sesi duyuncaya kadar yürüyeceğiz” dedi.

İşçiler ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşlerini sürdürüyor.