Demircan: “Batman'ı çok gelişmiş buldum”

Batman'a gelen İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Batman'ı çok gelişmiş bulduğunu ve büyükşehirlerdeki ilçelere benzettiğini ifade etti.

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli Toplantısına” katılmak için Batman'a geldi. Demircan, Yeni Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda belediye başkan adaylarına tecrübelerini anlattıktan sonra, açıklamalarda bulundu. Batman'ı çok gelişmiş bulduğunu ve büyükşehirlerdeki ilçelere benzettiğini belirten Demircan, “Gerçekten çok şaşırdım. Çok gelişmiş buldum. İstanbul'un gelişmiş Ataşehir'i ve Kadıköy'ü gibi bölümlerine benziyor. Buradaki binalar, buradaki sosyal hayatta eminim ki öyledir. Sanki küçük bir İstanbul. Çok şaşırdım tebrik ederim bütün Batmanlıları. Vali ve kayyumda son dönemde çok iyi çalışmış. Caddelere yapılan yatırımları gördük. Şaşkınlığımı ve mutluluğumu gelişmiş Batman çerçevesinde ifade etmek istiyorum” dedi.

“AK Parti'nin misyonu refahı büyütmek”

Ülkenin doğusunun da batısının da bir olduğunu ifade eden Demircan, “Yerel seçim sürecine girdi Türkiye. Adayları belirlendi ve belirlenmeye devam ediyor. AK Parti ülkemize bir bütün olarak bakıyor. Ülkenin, kuzeyi de, doğusu da, batısı da birdir. Hedef topyekun bu vatanımızda gelişmişliği bütün şehirlere yaymak. 80 milyon vatandaşımızı refah içinde yaşatmak. Zaten devletin görevi de bu, AK Parti'nin de misyonu budur. Refahı büyütmektir. Herkese işini, aşını bulacağı mutlu bir dünya oluşturmak. AK Parti ailesi büyük bir aile. Teşkilatlarıyla sorunlarıyla görevlendirdiği insanlarıyla en önemli üzerinde durduğu, altını çizdiği konuların başında da tecrübeler nerede biriktiyse onları aktarmak üzere bir sistematik geliştirmiş durumda. Biz de Beyoğlu tecrübesini, oranın ekonomisi, sosyal hayatı, kültür hayatı, eğitim ve mekansal planlama gelişmişliği acaba Batman'daki arkadaşlarımızla nasıl konuşuruz, paylaşırız. Bu çok kıymetli bir şey. Tecrübe paylaşımı ve iletişimi doğru dilden kurgulamaktır. Bu çerçeve de birçok vilayete gittim ve gitmeye de devam ediyorum. Batman'da teşkilatta buluşma sebebimiz bu. Hedefimiz güçlü bir Türkiye. Bütün vilayetlerinin aynı şekilde geliştirdiği, insanların refah içinde umutla baktığı gençlerin geleceği umutla sırtına aldığı ülkeye bakmak. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti başardı ve başarmaya devam edecek” diye konuştu.