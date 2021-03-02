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Depodan ayakkabı çalan hırsız kameralara yakalandı

Batman’da bir mağazanın deposuna giren kimliği belirsiz bir kişi, koli içinde bulunan ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı.

Batman'da bir mağazanın deposuna giren kimliği belirsiz bir kişi, koli içinde bulunan ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre olay merkez Çarşı Mahallesinde bulunan bir iş yerinin depo bölümünde meydana yaşandı. Açık olan deponun önünde bulunan ve içinde ayakkabı olan koli halindeki kutulardan birini çalan kimliği belirsiz şahıs kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, güvenlik güçleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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