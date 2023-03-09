Depremzede kadınlarına örgü kursu

Süveybe Ana Kız Yurdunda bulunan misafirlerin daha verimli vakit geçirmeleri için HEM desteğiyle örgü kursu açtıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, yetişkinleri unutmadıklarını söyledi.

İl Müdürü Özperk, “Yurtta kalan misafirlerimiz için kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Küçük ve gençlerimizin yanı sıra yetişkin misafirlerimizi de düşünmek zorundayız” dedi.