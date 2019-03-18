Destekleme ve yetiştirme kurslarına yoğun ilgi

Batman'ın Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden aldığı destekleme ve yetiştirme kurslarıyla eksik kaldıkları derslerine takviyede bulunuyor.

Hafta sonlarında yaklaşık 250 öğrencinin devam ettiği destekleme ve yetiştirme kurslarından daha fazla verim almak isteyen öğretmenler ise öğrencilerin başta yemek olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrencilerin pek çoğunun okula uzak yerden geldiğine dikkat çeken Müdür Yardımcısı Murat Şimşek, “Okulumuzda hafta sonu destekleme ve yetiştirme kursları ve açık öğretim imam hatip lisesi yüz yüze derslerine 250 öğrenci devam ediyor. Öğretmenler olarak, ders ve kursların daha verimli geçmesi, öğrencilerin moral ve motivasyonunun arttırılması için öğretmenlerimiz yoğun çaba gösterdiğini, bununda öğrencilerin başarısına direk etki ediyor" dedi.

Kız İmam-Hatip Lisesi ve Batman il öğrenci temsilcisi olan Şehadet Kongül, “Destekleme ve Yetiştirme Kursları biz öğrenciler için oldukça verimli geçiyor. Aldığımız kurslar sayesinde hem eksik olan derslerimizi tamamlama hem de sınavlara hazırlanmamıza büyük katkı sunuyor. Hafta sonu devam ettiğimiz kurslarda öğretmenlerimiz tarafından tüm kurs öğrencilerine yemek hizmeti de sunuluyor olması, arkadaşlarımızın kurslara olan devamlılığı ve motivasyonu açısından oldukça önem arz etmektedir. Bizler için büyük emekler veren öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.