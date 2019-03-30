Dev kaylar grup köy yolunu ulaşıma kapattı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kaşyayla grup köy yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar İlçe Özel İdaresi Şantiye ekipleri tarafından temizlendi.

Edinilen bilgiye göre Sason ilçesine bağlı Kaşyayla köyü grup yolunda gece geç saatlerinde heyelan yaşandı. Heyelanın etkisi ile yola düşen dev kayalar yolu araç ulaşımına kapattı. Yolun kapanması ile 5 köyün ilçeyle olan araç ulaşımı da kesildi. Köylülerin durumu İlçe Özel İdaresi Şantiye ekiplerine bildirmesi üzerine köye geden ekiplerin 12 saatlik çalışmasının ardından grup yolu tekrar ulaşıma açtı.