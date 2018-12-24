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Dev mantar vatandaşların ilgi odağı oldu

Batman’da son günlerde etkili olan yağmurdan sonra çıkan ve doğal ortamda yetişen 1 kilo 685 gram ağırlığındaki mantar vatandaşın ilgi odağı oldu.

Batman'da son günlerde etkili olan yağmurdan sonra çıkan ve doğal ortamda yetişen 1 kilo 685 gram ağırlığındaki mantar vatandaşın ilgi odağı oldu.


Gercüş'e bağlı Özler köyünde mantar toplamaya çıkan Köy Muhtarı Hasan Turan, 1 kilo 685 gram ağırlığında mantar buldu. Turan, tadının marketten alınan mantarlardan daha güzel olduğunu belirterek, "Uzun zamandır mantar topluyorum. İlk kez bu kadar büyük bir mantara rastladım” dedi.


Mantar, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

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