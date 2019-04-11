Dicle Elektrik 4. genişletilmiş il İSG kurul toplantısını Batman'da yaptı

'sü Batman'da yapıldı.

Toplantı, görev başında geçirdikleri iş kazaları sonucunda yaşamını yitiren elektrik çalışanları için dua okunması ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, iş güvenliği konusunda fazlasıyla duyarlı olduklarını söyledi. Özmen, denetimleri arttırmalı, duygusal ya da esnek davranmamaları gerektiğini kaydederek bu konuda herkesin görev ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

"Problemleri özgürce ortaya koyalım"

Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman ise, tüm çalışanların kendileri için değerli olduğuna dikkat çekerek, "Çalışanlarımızın da kendini değerli hissetmesi gerekiyor. Yaşanan iş kazaları derin üzüntü oluşturuyor. Tüm çalışanların iş güvenliği konusunda en üst standartlarda çalışması için şartların oluşturulması ve bu konuda ivedi aksiyon alınması gerekiyor. İş kazalarını önlemek için çalışmalıyız. Ekip şefi, tekniker, teknisyen, mühendis herkes bu konuya entegre olmalıdır. Çalışanların canını hiç bir şeye değişmeyiz. Ne tür problem varsa özgürce ortaya koyalım. Bunu değiştirecek olan yine bizleriz. İş güvenliği konusunda bugün adım atarsak geç kalmış olmayız" dedi.

"Saha çalışanları fikirlerini beyan etmeli

Genel Müdür Murat Karagüzel son dönemde yaşanan 2 iş kazasının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, bu konuda ders alması gereken noktalar bulunduğuna dikkat çekti. Karagüzel, "Yaşanan kazaların sonuçlarına bakmalı ve bundan gerekli dersleri çıkarmalıyız. Tüm çalışanlarımızın güvenli ortamlarda çalışmasına olanak sağlamalıyız" diye konuştu. Yöneticilerden, çalışanların kendilerini baskı altında hissetmemeleri için gerekli tedbirleri almalarını da isteyen Genel Müdür Karagüzel, her türlü tedbirin alındığını, eğitimlerin verildiğini, uyarıları ve denetimlerin yapıldığını hatırlattı. Karagüzel, iş kazaların gündemlerinden çıkması için saha çalışanlarının da fikirlerini açıkça beyan etmesi gerektiğini kaydetti.

"Kaza olmadan tedbirler alınmalı"

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar ise çalışanlara yönelik eğitim merkezlerinin açılmasının gerekliliğine dikkat çektiği konuşmasında, "Yaşanan kazalar nedeniyle canımız yanıyor. Bunun acısını hepimiz yaşıyoruz. Kaza olduktan sonra konuşmayı çok da anlamlı bulmuyorum. Sahada daha nitelikli denetim ve tedbirler alacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıda Eğitim Merkezi'nin kurulması, İSG koçluk sisteminin geliştirilmesi, saha yönetim sistemi ile çalışanların takip edilmesi ve görüntülü bas-konuş haberleşme sistemi gibi projelerin hayata geçirilmesi gündeme geldi.